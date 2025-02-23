Ты знаешь, как связаны легендарный коньячный Дом «Фрапен» (Frapin) и Франсуа Рабле — писатель и гуманист эпохи Возрождения? А как появился символ бренда — писательское перо? В этот вечер найдёшь ответы на эти и другие вопросы о производителях легендарного коньяка. А также познакомишься с яркими образцами из коллекции Frapin. Узнаешь о методах производства, способах выдержки и других тонкостях. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.