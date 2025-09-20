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Таганский холм: богатства горы мастеров

Верхняя Радищевская улица, 22

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от 1100₽ до 1300₽
Возраст 16+

Про событие

Таганский холм — явление для Москвы уникальное. За последние столетия он много раз менялся, перестраивался, выгорал до тла и восстанавливался словно птица Феникс. Спускаясь с горы мастеров и наслаждаясь дивными таганскими видами, ты узнаешь: — где жил «певец космоса» (и непременно услышишь его голос) — как вышло, что «врач мертвых стал врачом живых» — чья идея сделала обычный свитер символом самого авангардного и смелого театра СССР — что за «отчаянный гончар» подарил Москве сказочное павлинье разноцветье — кого называли «отцом русских самоваров» А ещё ты погадаешь на философах, поздороваешься с улыбчивыми львами, оценишь крутизну Швивой горки, будешь любоваться древними изразцами, и несомненно влюбишься в такую богатую великими талантами гору мастеров. Место встречи: ул. Верхняя Радищевская, 22 (на улице около выхода №1 из метро Таганская КОЛЬЦЕВАЯ)

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