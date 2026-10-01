Считается, что творчество — последнее доказательство человеческой исключительности. Но нейросети создают сюжеты за секунды, и это доказательство шатается. Тебя ждёт дискуссия о том, что человек на самом деле защищает, когда спорит об искусственном интеллекте. Коперник убрал человека из центра Вселенной, Дарвин причислил его к животным, а Фрейд лишил иллюзии контроля над собственной психикой. Оставалось творчество: способность придумывать то, чего прежде не существовало, — именно это, как считалось, отличало человека от всего остального. Теперь нейросеть за минуту выдаёт десять сюжетов, рисует обложки и пишет стихи, которые в слепых тестах читатели предпочитают стихам Шекспира и Сильвии Плат. Об этом спорят так яростно, будто речь идёт не о технологии, а о самооценке вида. Ближе всех к этой теме стоят издатели. В отрасли сложилось правило «не спрашивай, не говори», а за ним стоит вопрос, который никто не хочет задавать вслух: а вдруг творчество никогда и не было тем, что делает нас людьми? На встрече редактор, философ, писатель и психолог разберутся, что именно ценится в тексте: слова или человек, который решился их написать. Ты будешь отличать живой текст от сгенерированного, оценивать одни и те же строки до и после того, как узнаешь, кто их написал, и искать собственную границу, за которой книга перестаёт быть книгой. Что обсудят? — Почему мы уверены, что отличим живой текст от машинного, и что показывают слепые тесты? — Кто сегодня на самом деле пишет книги и почему об этом не принято говорить? — Зачем создавать что-то, если нейросеть делает это быстрее и порой лучше? — Что именно мы ценим в творчестве: результат или человека, который решился его создать? — Правда ли, что творчество делает нас людьми, и что останется, если это не так? Эксперты: Константин Образцов — писатель, автор бестселлеров «Усадьба Сфинкса», «Красные цепи», «Молот ведьм», ведущий шоу «Образцовое чтение» и «Новое слово». Адель Юсупова — исследовательница, литературный обозреватель, руководитель направления маркетинговых коммуникаций издательской группы «Альпина». Анна Макарчук — кандидат психологических наук, директор Центра толерантности, эксперт в области когнитивных искажений. В программе — психологические эксперименты, живая дискуссия и фотосессия на плёнку для зрителей.