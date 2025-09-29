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Табу-ток «Счастье как проклятье: кто сказал, что мы обязаны радоваться?»

Еврейский музей и центр толерантности
Образцова 11, стр.1, лит. А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Лекция, посвящённая новым социальным нормам: почему быть счастливым стало утомительной обязанностью, а грусть — трендом. Сейчас люди живут в эпоху обязательного счастья. Соцсети требуют от тебя ежедневного сияния, коллеги ждут позитивного настроя, а индустрия здоровья и благополучия обещает радость за деньги. Но что происходит, когда на негатив накладывают табу? Когда естественные эмоции объявляются «токсичными», а принуждение к радостимаскируется под заботу о ментальном здоровье? Но есть и другая крайность, когда демонстративное уныние превращается в новый тренд, а призывы «принимать все эмоции» становятся оправданием для отказа от саморегуляции и ответственности за своё состояние. Что обсудишь? • Психология принуждения к счастью: делает ли запрет на грусть тебя несчастнее? • Как «позитивное мышление» становится формой эмоционального насилия на работе? • Индустрия счастья: кто и как зарабатывает на наших попытках стать радостнее? • Гендерные аспекты обязательной радости и эмоциональный труд: почему от женщин особенно ждут сияния и розовых пони? • Баланс между принятием и саморегуляцией: где граница между здоровой эмоцией и потаканием себе? Эксперты и экспертки: • Ирина Адаменко и Алевтина Сорокина, журналистики и создательницы просветительского проекта «На что способна женщина» • Константин Бабкин, врач-психотерапевт, психолог-консультант, коуч • Анна Макарчук, к.п.н., психолог, директор Центра толерантности

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