В программе фирменные элементы табу-токов Центра толерантности: психологические эксперименты, интеллектуальные провокации, живые дискуссии и ретро-фотосессия для зрителей. В этот раз речь пойдёт о памяти: Мы живём в мире, где личные воспоминания становятся полем битвы, а коллективная память — инструментом власти. Как отличить реальные события от тех, что мозг придумал (и зачем он это сделал)? Кто решает, какие страницы истории сохранить, а какие — вырвать? И почему некоторые травмы не забываются десятилетиями, в то время как целые народы могут «забыть» о чудовищных событиях? Эксперты: — Виктория Артемьева, редактор отдела культуры и обозреватель «Новой газеты». — Филипп Уланов, магистр истории, ассистент кафедры истории России средневековья и нового времени (РГГУ), специалист по коммеморативным практикам. — Адель Юсупова, журналист, исследовательница, руководитель пресс-службы издательства МИФ. — Анна Макарчук, к.п.н., психолог, директор Центра толерантности Еврейского музея. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.