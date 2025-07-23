Школа парных танцев YouDance вместе с дейтинг-афишей Кавёр дарит парням 30 абонементов на 8 занятий. 8 часов занятий по парным танцам за 0 рублей вместо 7 000р. Условия получения подарка: — Ты парень — Тебе более 18 лет — Ты не учился в школе танцев YouDance ранее — Ты можешь посещать одну из начинающих групп: ВТ и ПТ 19:00 – 20:00 ПН и ЧТ 19:00 – 20:00 СБ 20:00 – 22:00 ВС 16:00 – 18:00 Если всё совпало по четырём пунктам, то оставляй заявку по кнопке регистрации. Ждём танцевать!