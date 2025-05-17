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Табу-ток «Ложь во спасение: почему мы всё время врём и можем ли без этого жить?»

Еврейский музей и центр толерантности
Образцова 11, стр.1, лит. А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Лекция с фирменными элементами табу-токов Центра толерантности: психологические эксперименты, интеллектуальные провокации, живые дискуссии и ретро-фотосессия для зрителей. На лекции участники обсудят тему лжи — белая ложь, умолчание, самообман или откровенная неправда — сколько оттенков у ежедневного вранья? И возможно ли построить отношения, полностью свободные от лжи? Человек врёт каждый день — близким, коллегам и самим себе. Иногда из сострадания, иногда из страха, иногда просто по привычке. Но что происходит, когда ложь становится фундаментом отношений? И есть ли смысл в полной и безжалостной честности? Вопросы, которые обсудят участники на встрече: — Психология лжи: почему мозг так любит искажать реальность? — От белой лжи до газлайтинга: где проходит граница между заботой и манипуляцией? — Жестокая правда или милосердная ложь: что важнее — честность или отношения? — Может ли общество функционировать без лжи, и хотят ли люди этого на самом деле? Регистрация обязательна.

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