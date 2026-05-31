Возраст 18+
Про событие
Удовольствие приходит туда, где есть тишина внутри и смелость быть собой. Тебя приглашают в женский круг, где главная тема — удовольствие во всех его проявлениях. Ведущая: Гала, психолог, практик, и просто женщина, которая желает объединять сердца. Без оценок, без «надо». В кругу, где можно быть настоящей. Бережные практики, которые помогут: — Услышать своё тело и внутренний голос — Через дыхание отпустить все напряжение — Через йогу соединиться со своей сексуальностью и самостью — Наполниться теплом, спокойствием и любовью Здесь ты будешь дышать, двигаться, писать себе письма, чувствовать и поддерживать других. Эта встреча не про красивые позы и не про «правильное расслабление». Она про то, как почувствовать себя живой. Медленно. Без стыда. В кругу тех, кто не осудит. Женщина, которая разрешает себе радоваться — меняет мир. Мест немного - круг собирают маленький, бережный.
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Комментарии
Служба поддержки | Кавёр14 мая, 14:59
а если не работает тг, то есть еще варианты?)
Гала14 мая, 19:52
Служба поддержки | Кавёр, да, пишите здесь, либо по номеру +79134745066 https://vk.ru/gaalpop или ВК!
Обращаться сюда @galina_sandal