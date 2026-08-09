Лекция посвящена диалогу двух влиятельных интеллектуальных течений XX века — сюрреализма и психоанализа. Ты узнаешь, как идеи Зигмунда Фрейда проникли в творческое сознание сюрреалистов, изменив природу художественного высказывания. Что тебя ждёт: — Разбор символов и образов в работах Сальвадора Дали и Пабло Пикассо с точки зрения психоанализа. — Возможность по-новому взглянуть на произведения двух испанских мастеров и научиться замечать скрытые смыслы. — Эксклюзивная прогулка по галерее после её закрытия, когда пространство остаётся только для гостей вечера. Лектор: Андрей Романов — психоаналитически ориентированный психолог, преподаватель Института психологии и психоанализа на Чистых прудах, автор канала «Театрология души», лектор.