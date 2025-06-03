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Сюрреалистический ужин Сальвадора Дали

Il Letterato на Воздвиженке
ул. Воздвиженка, 1

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Завершение:

6490₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

В этот вечер ты погрузишься в творчество великого сюрреалиста, его жизнь и его гедонизм. За свою жизнь Сальвадор Дали создал более полутора тысяч произведений искусства. Но мало кто знает, что у Дали, помимо искусства, было ещё одно важное увлечение его жизни – красивая и вкусная еда. Художник даже издал книгу Les diners de Gala, содержащую 136 рецептов, собственноручно проиллюстрировал её и посвятил своей любимой жене Гале. В меню – блюда из книги Les diners de Gala: - парфе из креветок; - цветная капуста под соусом из сыра рокфор; - камбала под сливочно-икорным соусом с добавлением карри, со шпинатом и цуккини; - елисейский тимбаль – десерт из бисквита, мороженого, в компоте из ягод. В стоимость входят безалкогольные напитки (вода, чай/кофе). Алкоголь можно заказать отдельно по винной карте ресторана.

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