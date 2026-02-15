В Доме Simple Music прозвучит программа System of a Down, составленная из главных хитов культовой группы, которые будут исполнены в уникальной оркестровой аранжировке. System of a Down — это группа, сочетающая в своей музыке трэш-металлическую агрессию с этническими армянскими мотивами и великолепными вокальными пассажами Сержа Танкяна. Творчество коллектива уже вписано золотыми буквами в мировую культуру и за выслугу лет их уже можно уверенно причислять к мировой музыкальной классике. Квартет из Лос-Анджелеса покорил миллионы слушателей по всему миру за счёт сочетания несочетаемого в своей музыке и бесконечных экспериментов. Уникальная аранжировка и исполнение зубодробительных боевиков и проникновенных мелодий System of a Down на классических музыкальных инструментах стали логичным продолжением музыкальных. экспериментов SOAD. Результаты этих уникальных экспериментов смогут по достоинству оценить гости Дома Simple Music.