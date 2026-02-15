ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

System Of A Down

Дом Simple Music
Новодмитровская улица, 1с1

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 3000₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

В Доме Simple Music прозвучит программа System of a Down, составленная из главных хитов культовой группы, которые будут исполнены в уникальной оркестровой аранжировке. System of a Down — это группа, сочетающая в своей музыке трэш-металлическую агрессию с этническими армянскими мотивами и великолепными вокальными пассажами Сержа Танкяна. Творчество коллектива уже вписано золотыми буквами в мировую культуру и за выслугу лет их уже можно уверенно причислять к мировой музыкальной классике. Квартет из Лос-Анджелеса покорил миллионы слушателей по всему миру за счёт сочетания несочетаемого в своей музыке и бесконечных экспериментов. Уникальная аранжировка и исполнение зубодробительных боевиков и проникновенных мелодий System of a Down на классических музыкальных инструментах стали логичным продолжением музыкальных. экспериментов SOAD. Результаты этих уникальных экспериментов смогут по достоинству оценить гости Дома Simple Music.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста