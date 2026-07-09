Встреча, где на 2 часа ты окунёшься в мир шоколада и какао с головой. — Сваришь и научишься дегустировать три вида какао на элитном от боба до плитки (bean to bar) сырье. — Узнаешь о пути какао бобов от произрастания до твоей чашки. — Приготовишь шоколад с нуля из ароматного сорта какао и добавишь в него всё необходимое чтоб получились трюфели. — Выберешь сыр для начинки своего трюфеля (веган вариант — миндальная паста, вместо сыра) — Пофантазируешь, делая свои конфетки — Завяжешь глаза и окунёшься в мир какао-медитации с премиальным шоколадом. А чаши ручной работы для какао создадут особую атмосферу тепла и уюта — Каждый участник уйдёт с коробочкой собственноручно приготовленных трюфелей (до 15 шт) и настоящим какао бобом на память.