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Symbol 10 лет
Самокатная улица, 4с11
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
В эту пятницу состоится важное для российской электронный сцены событие — 10-летие проекта SYMBOL. И это не просто концерт, а большое вечерне-ночное мероприятие с участием близких по духу музыкантов и неожиданным секретным супер-гостем. В лайнапе ночи: THE DAWLESS LAVBLAST DJ KRAS МАУГЛИ DEE + секретный супер-гость
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