В эту пятницу состоится важное для российской электронный сцены событие — 10-летие проекта SYMBOL. И это не просто концерт, а большое вечерне-ночное мероприятие с участием близких по духу музыкантов и неожиданным секретным супер-гостем. В лайнапе ночи: THE DAWLESS LAVBLAST DJ KRAS МАУГЛИ DEE + секретный супер-гость