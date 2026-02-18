Проект, объединяющий работы пионера медиаарта Аристарха Чернышева и резидента галереи Юлии Низамутдиновой (Julia Cyberflora). Выставка очерчивает контур новой антропологии: от космической материи к цифровому сознанию, от биологического импульса к алгоритмической среде. Художники предлагают задуматься, что определяет человека — происхождение или информационный контекст, и какие миры мы создаём на пересечении космоса и данных. График работы: СР–ВС 13:00–20:00 ПН, ВТ — выходной