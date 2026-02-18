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Symbiosis. Vol. 2: между материей и данными

VS Gallery, улица Малая Ордынка, 19

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Проект, объединяющий работы пионера медиаарта Аристарха Чернышева и резидента галереи Юлии Низамутдиновой (Julia Cyberflora). Выставка очерчивает контур новой антропологии: от космической материи к цифровому сознанию, от биологического импульса к алгоритмической среде. Художники предлагают задуматься, что определяет человека — происхождение или информационный контекст, и какие миры мы создаём на пересечении космоса и данных. График работы: СР–ВС 13:00–20:00 ПН, ВТ — выходной

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