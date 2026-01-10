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Сядь за руль моей машины

Музей современного искусства «Гараж»
ул. Крымский Вал, 9, стр.32

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Режиссёра Юсукэ приглашают поставить «Дядю Ваню» для театрального фестиваля в Хиросиме. По условиям договора он не может сам водить машину, поэтому ему предоставляют девушку-водителя — молчаливую Мисаки. Проводя вместе по несколько часов в день, Юсукэ начинает переосмыслять свои отношения с женой, с которой они жили, казалось, в счастливом браке до её внезапной смерти два года назад. А Мисаки пытается разобраться с собственным непростым прошлым.

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