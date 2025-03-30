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Swing modern project

Интегративный джазовый центр, Лялин переулок, 7/2с1

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900₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Эклектическое сочетание цыганского джаза, фламенко, фанка, рока и фолка в исполнении Swing modern project – солистов из разных музыкальных пространств. В программе – яркие импровизации на классику цыганского джаза, солнечные мелодии и ритмы Испании, страсть музыки фламенко и джазовые стандарты золотой эпохи свинга. Состав: – Анастасия Захарова — домристка, победительница международных конкурсов; – Максим Захаров — гитарист, основатель и идейный вдохновитель трио; – Александр Фомичёв — ритм-гитарист, специализирующийся на джаз-мануш.

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