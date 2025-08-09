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Про событие
Легендарное возвращение СВОПа тебе позволит обменяться не только причудливыми вещицами, но и хорошим настроением, а гаражная распродажа рядом — найти редкие сокровища практически за бесценок. Два формата участия: СВОП — билет за 600р. В стоимость входит: участие в СВОПе, тематических активностях, бесплатные угощения и сладости. Бронь: https://t.me/swamp_creative_bot Garage Market — вход свободный Есть доступ к вещам с определённых рейлов и угощениям, нет доступа к СВОПу и активностям. Подробнее о правилах СВОПА: Ты приносишь одежду, обувь, аксессуары или другие ходовые вещи в хорошем состоянии, которые тебе больше не нужны. Одна принесённая вещь — один купон. Купоны позволят тебе найти себе новые вещи среди тех, которые отдали другие участники СВОПа. Если тебе понравится какая-то вещь, а купоны закончатся — не беда! Их можно будет докупить прямо на месте (200р. за купон) Что приносить на СВОП? — одежду (чистую, без катышек и пятен) — аксессуары (сумки, шляпки, украшения) — обувь — книги — растения — элементы декора Если твоя вещь необычная, уникальная или винтажная, она обязательно найдёт нового владельца. Какие активности ожидают тебя на СВОПе? Вдохновляющие коллажи: создай свою историю из журналов. Подробнее о маркете: Цены: от 0р. (образ бесплатно за участие в акции: все условия — ниже) 100–500р. за классные шмотки, которые точно не встретишь в массмаркете 1000р. за редкие находки, брендовые и винтажные вещи, кастомный эксклюзив (не участвуют в акции за 0р.) Что тебя ждёт? — базовые шмотки на лето — винтажные футболки, платья, рубашки, джинсы, пиджаки и верхняя одежда — странные (но очень стильные) свитеры и кофты — обувь, украшения, сумки, книги, предметы декора и другие классные безделушки Как получить вещи* абсолютно бесплатно? — подпишись на канал https://t.me/swamp_cw — сделай репост анонса в Telegram или в любой другой соцсети и расскажи, чем тебе так полюбились данные гаражки — собери самый классный образ* (будут выбирать все вместе) из понравившихся вещей и забирай его бесплатно
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