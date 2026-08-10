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Свояси. Традиции будущего

Выставочный комплекс Исторического музея, площадь Революции, 2/3

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1300₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Выставка, посвящённая образу будущего: как оно изменится, если сейчас сохранить и приумножить наследие предков? Каждый экспонат — это исследование культурного кода и поиск места вековых традиций в жизни современного человека. Проект исследует фундаментальные опоры русской культуры — землю, хлеб, слово, время и вечность — на языке актуальных художественных практик. В экспозиции традиционное ткачество и резьба по дереву органично соседствуют с цифровым искусством, видео-артом, ольфакторными инсталляциями и звуковыми объектами. Такой синтез позволяет авторам найти новый визуальный язык для передачи опыта предыдущих поколений в мире современных технологий. В своих произведениях авторы постараются ответить на вопрос, можно ли оцифровать вечность, как работает нейросеть, обученная на сказках, былинах и деревянном зодчестве, и какой он – цифровой культурный код.

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