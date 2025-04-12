На вечере вампиров и тёмной романтики тебя ждёт: — Своп в вампирском стиле. Для обмена можно принести: одежду, обувь, книги, украшения, материалы для творчества, предметы декора, растения. Одно условие — вещи должны быть в хорошем состоянии. — Загадочные фото на Pappershot в стиле Blue – как плёнка: ты не увидишь результат сразу, но совсем скоро получаешь кадры с холодным светом и мягким фокусом, будто они из альтернативного постера Сумерек. — Коллаж «Обложка для Сумерек»: сможешь создать свою уникальную обложку для культового произведения так, как ты чувствуешь этот мир. — Апсайклинг украшений: из разобранных «без хозяев» элементов бижутерии сможешь создать новые аксессуары, которые хочется носить каждый день. Минимум материалов, максимум креатива. Дресс-код (по желанию, но для атмосферы): — Всё, что носили Каллены: бархат, тёмные пальто, очки, рубашки, узкие джинсы. — Всё, что носили квилеты: деним, топы, футболки, максимально небрежный стиль. — Красные акценты, серебро, цепи, готика. — Всё то, в чём можно раздать стиля под Supermassive Black Hole. Количество мест ограничено. Необходимо заранее зарегистрироваться.