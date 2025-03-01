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Своп «Пираты Карибского моря»

Творческая мастерская «Топь», улица Угрешская, 2, стр. 53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

На один день инклюзивная творческая мастерская «Топь» превратится в настоящий пиратский порт, где тебя ждут золото, новые знакомства и опасные авантюры. Здесь можно: — Разбогатеть: обновить гардероб без трат; — Найти себе команду: завести новых друзей и союзников; — Принять участие в магических ритуалах: оставить послание себе в будущее. Ведь пират — это не просто тот, кто носит шляпу и бандану. Это тот, кто плывёт навстречу неизвестному, кто знает, что каждый день может стать новым приключением. План рейда: 16:00 Первое собрание команды, приём вещей, пиратская фотосессия, оценка потенциальной добычи; 17:00 Разделение награбленного: примерка одежды, обмен мнениями, поиски тех самых трофеев; 20:00 Создание пиратских флагов: каждый капитан должен оставить свой знак на парусах судьбы. Дресс-код обязателен! Твоя одежда должна говорить за тебя: шляпы, корсеты, сюртуки, банданы, высокие сапоги, серьги, кожаные ремни, белые рубахи, цепи, кольца, пиратский макияж. Не в образе? Тогда ты сможешь нарядиться прямо в мастерской. В стоимость билетов входит участие в свопе плюс все активности.

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