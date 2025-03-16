Этот вечер для тех, кто любит и живёт искусством. Окунись в самое сердце парижского кабаре — мир роскоши, декаданса и бурлеска. Что тебя ждёт? — Обновление гардероба без затрат. Принеси вещи и найди новые сокровища. — Создание собственной маски. Сможешь украсить её кружевом, стразами и перьями. — Создание собственной афиши в технике коллажей. А ещё стильная фотозона, танцы и детское шампанское, которое будет литься рекой. Программа вечера: 16:00 – 17:00 Сбор гостей, приём вещей, создание образов, фотозона в стиле кабаре 17:00 – 18:00 Своп — примерка нарядов, обмен вещами и знакомство с единомышленниками. 18:00 – 19:00 Создание бурлеск-плакатов в стиле коллажей, общение. 19:00 - 20:00 Создание и украшение маски из заготовок. Прийти можно в любое время, с 16:00 до 20:00. Количество мест ограничено, так что необходимо заранее зарегистрироваться. В стоимость билета включены все активности. Дресс-код (по желанию, но для атмосферы): — Бархат, кружева, корсеты, жемчуг — Перья, маски, высокие перчатки — Красное, чёрное, золото.