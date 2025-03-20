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Своими руками: обвесы

Ладно
Мясницкая ул., 41, стр. 3

Начало:

Завершение:

2100₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Формат от кооператива «Жружба» для тех, кто хочет сделать что-то своё, но руки не доходят до реализации. На мастер-классе ты сможешь сделать обвес — украшение и брелоки на сумку или телефон — трендовый аксессуар, который у всех на слуху уже год. В стоимость включены материалы + без/алкогольный напиток в баре. На мероприятие нужно заранее заполнить форму.

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