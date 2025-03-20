Формат от кооператива «Жружба» для тех, кто хочет сделать что-то своё, но руки не доходят до реализации. На мастер-классе ты сможешь сделать обвес — украшение и брелоки на сумку или телефон — трендовый аксессуар, который у всех на слуху уже год. В стоимость включены материалы + без/алкогольный напиток в баре. На мероприятие нужно заранее заполнить форму.