Премьера спектакля от театральной студии «Кот на Луне». «Свободны ли бабочки?» — известная бродвейская пьеса о любви и поиске свободы. Забронировать место заранее можно у Ирины. На месте также можно будет приобрести билет, но по наличию свободных мест в зале.