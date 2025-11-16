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Спектакли
Про событие
Премьера спектакля от театральной студии «Кот на Луне». «Свободны ли бабочки?» — известная бродвейская пьеса о любви и поиске свободы. Забронировать место заранее можно у Ирины. На месте также можно будет приобрести билет, но по наличию свободных мест в зале.
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