Андрей Попеску, основатель и главный координатор сообщества Svoboda Zvuka, празднует день рождения: шоукейс лейбла, поп-ап галерея, перформансы, ретро-свет, визуалы и мэппинг. СПИСОК АРТИСТОВ: Alterleo / Anrilov / Andrey Popescu / Dima Terem / BeatBrother Dj / Electosoul System / Hodila Izba — live / INDEX 3 — live / KOYLA — live / Lost.Act / PeresP / ROZA / Rare Cuts / Shamray — percussion / Valique / Yassen / Yuri Usachev