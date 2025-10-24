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Svoboda Zvuka

Оригинал , улица Земляной Вал, 9А

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Андрей Попеску, основатель и главный координатор сообщества Svoboda Zvuka, празднует день рождения: шоукейс лейбла, поп-ап галерея, перформансы, ретро-свет, визуалы и мэппинг. СПИСОК АРТИСТОВ: Alterleo / Anrilov / Andrey Popescu / Dima Terem / BeatBrother Dj / Electosoul System / Hodila Izba — live / INDEX 3 — live / KOYLA — live / Lost.Act / PeresP / ROZA / Rare Cuts / Shamray — percussion / Valique / Yassen / Yuri Usachev

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