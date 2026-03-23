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Свобода — это рабство: почему мы боимся выбирать?

ЕМЦТ, улица Образцова, 11с1А

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Полчаса листать меню. Откладывать важные решения на потом. Просить: «Ну, посоветуй что-нибудь». Мы отдаем выбор алгоритмам, экспертам, гороскопам, маме. А когда нас лишают выбора — страдаем так, будто отняли часть себя. Почему свобода оказалась такой невыносимой? Что стоит за страхом принять решение — тревога, воспитание, травма? Почему мы так легко передаем ответственность другим и так яростно протестуем, когда её забирают без спроса? Существует ли «правильный выбор» или это миф, который нас парализует? На новом табу-токе в Центре толерантности будут обсуждаться: — Паралич решений: почему чем больше опций, тем сложнее выбрать. — Страх ошибки: откуда берется ощущение, что любой выбор может оказаться «неправильным». — Бегство от свободы: почему мы добровольно отдаем решения алгоритмам, экспертам и авторитетам. — Выбор и идентичность: почему лишение выбора переживается как насилие над личностью. — Ответственность, которую нельзя делегировать: как жить с последствиями своих решений. Тебя ждут фирменные элементы табу-токов Центра толерантности: психологические эксперименты, интеллектуальные провокации, живые дискуссии и ретро-фотосессия для зрителей.

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