Перестань стесняться себя за 60 минут Ты замечал, что в новой компании хочется быть незаметнее? Сложно свободно двигаться, говорить, проявляться и не думать о том, как ты выглядишь со стороны? На этом тренинге не будут говорить о раскрепощении, а практиковать его. За 60 минут вы попробуете актерские упражнения, которые помогают убрать телесные зажимы, стать свободнее и почувствовать уверенность в собственном теле. Что тебя ждёт: • разогрев и работа с телом • упражнения на снятие зажимов • практики на свободу движений • развитие воображения • актёрские упражнения на раскрепощение Это не лекция. Ты будешь действовать с первой минуты. Количество мест ограничено Попробуй выйти из привычной роли — и увидеть, насколько свободнее ты можешь быть. Запись в ТГ