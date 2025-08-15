Это свидание не будет похоже ни на одно другое: игра станет вашим общим пространством доверия. — Здесь легко говорить о том, что обычно прячут — Здесь тепло смеяться, когда становится легко — Здесь можно молчать и всё равно чувствовать друг друга Твой проводник — мастер игры Александр Филатов.