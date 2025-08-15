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Свидание на игре Лила: искренность без масок

Ананда Лока, ул. Ботаническая, д.33В стр.1 помещение 66

Начало:

Завершение:

12000₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Это свидание не будет похоже ни на одно другое: игра станет вашим общим пространством доверия. — Здесь легко говорить о том, что обычно прячут — Здесь тепло смеяться, когда становится легко — Здесь можно молчать и всё равно чувствовать друг друга Твой проводник — мастер игры Александр Филатов.

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