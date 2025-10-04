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«Свет&Трепет»: музыка неоромантизма и неоклассики

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2750₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Музыка, которая не требует «понимания» — она просто проникает в тебя, как тёплый свет в окно или запах осенних яблок на кухне. Вдохновлённый Бахом и Шопеном, Рахманиновым и Сакамото, Славский создаёт свой собственный мир, где классическая школа соединяется с импровизацией и современным звучанием, погружая слушателя в редкое состояние созерцания. Сегодня созерцание — редкая роскошь, позволяющая услышать себя и уловить жизнь в её мельчайших, но самых значимых мгновениях. Поэтому выдохни и раздели этот вечер в атмосфере старинного особняка XVIII века — при свете свечей, среди молчаливых предметов ушедших эпох, под винтажное звучание рояля. Угощать публику будут лёгким вином и душистым чаем.

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