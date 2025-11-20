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Про событие
За чашкой ароматного чая совершишь путешествие во времени, чтобы проследить историю применения декоративной и уходовой косметики в Древней Руси, допетровские времена, XVIII-XX веках и сегодня. Опираясь на исторические документы, фотографии и произведения искусства, обсудишь, как менялась мода на женские фигуры, лица и прически в разные эпохи, чем она была обусловлена, и к каким уловкам прибегали русские женщины, чтобы ей соответствовать. Обсудишь курьёзные, шокирующие и работающие способы достижения идеала из арсенала красавиц прошлого. Поразмышляешь о том, стоит ли приносить себя в жертву, и что остаётся неизменно прекрасным во все времена. Дополнишь практикой макияжа натуральными средствами, дегустацией парфюмов, посвященных русским красавицам и вдохновляющей психологической техникой. В стоимость входит лекция и чай с угощением, а также подарок. Лекцию прочитает Вероника Бреславская — гид, переводчик французского языка, создатель авторских экскурсий и telegram-канала «Москва со шлейфом истории».
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