Лекция о том, как два начала — свет и тьма — сосуществуют в готике и почему она рушит представления о «мрачном Средневековье». Готическое искусство ассоциируется с загадочностью, монументальностью и мрачностью. Творцы готики украсили фасады соборов фантастическими и пугающими существами, причудливым декором и множеством скульптурных деталей. Соборы поражали невиданной прежде высотой. Но есть у готики и другая сторона — сторона света. Свет становится одним из главных художественных средств готического искусства, зримым образом божественного. Ты поговоришь о зарождении стиля и его главных принципах, внимательно рассмотришь детали фасадов готических соборов, а затем войдёшь внутрь собора, чтобы понять, какое впечатление это пространство производило на человека, впервые переступившего его порог. О лекторе: Виктория Федосенко — искусствовед, практикующий дизайнер интерьеров. Сбор гостей — в 19:00, начало лекции — в 19:30. В стоимость любого билета входят угощение, чай и вино.