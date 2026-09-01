В концертном зале «Дома Скрябина» Trio Lumiere представит французское кино, хиты и классику в одном вечере. В программе — музыка, вдохновлённая французским кино и европейской камерной школой: Джо Дассен, Мишель Легран, Ян Тирсен, Франсис Пуленк, Клод Дебюсси и другие авторы, чьи мелодии стали частью культурной памяти. Trio Lumiere — это камерный вечер, где французская элегантность, киномузыка и классическая традиция соединяются в едином пространстве света и звука. Музыка, знакомая с первых секунд — и раскрывающая в живом звучании. Живая музыка и проекции формируют единое пространство, в котором свет продолжает звук. Непрерывный художественный поток полностью погружают тебя в момент.