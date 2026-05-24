Арт-бранч с авторской лекцией и написанием картины акрилом. Что тебя ждёт: Лекция во время бранча, на которой будут разбираться темы: – От амбарного учетчика к знаменитому художнику; – Куинджи: Ученик Италии и учитель России; – Художник-путешевственник по России и Европе; – Куинджи и Передвижники: борьба за свободу искусства; – Дружба Архипа Ивановича и Репина; – Тайна света и тени. Творческая часть: Акриловыми красками на мольбертах и холстах 20*30 см сможешь написать собственный шедевр под руководством опытной художницы, поэтому не бойся, если в последний раз держали кисть в школе. Все материалы включены в стоимость, а ещё депозит в размере 700 рублей на кофе и еду. Количество мест ограничено.