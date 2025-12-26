Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Новый Год — время тепла, уюта и сердечных пожеланий. Думаешь над необычным поздравлением для близких или запоминающимся подарком для себя? Тогда заходи на мастер-класс по свечам с посланием. В предпраздничной атмосфере зальёшь в баночки ароматные свечи, поговоришь о планах на новый год и, конечно же, поместишь в воск душевные послания. Будет ли это предсказание, имя адресата или просто приятное пожелание — решать только тебе. Бронируй билет в зимнюю сказку у Анны, через её группу https://vk.com/id263817009 или канал в тг Оплата на входе.
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