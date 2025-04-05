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Сван

Арт-платформа
Георгиевский переулок, д. 3/3

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 5000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Пьеса Андрея Родионова и Екатерины Троепольской «Сван» в постановке Юрия Квятковского — тот редкий случай, когда современная драматургия в стихах нашла своё место на сцене. В стране Лебедянии вводят новый закон: для получения гражданства каждый должен сдать экзамен по стихосложению.

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