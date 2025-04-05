Пьеса Андрея Родионова и Екатерины Троепольской «Сван» в постановке Юрия Квятковского — тот редкий случай, когда современная драматургия в стихах нашла своё место на сцене. В стране Лебедянии вводят новый закон: для получения гражданства каждый должен сдать экзамен по стихосложению.