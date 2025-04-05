Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Пьеса Андрея Родионова и Екатерины Троепольской «Сван» в постановке Юрия Квятковского — тот редкий случай, когда современная драматургия в стихах нашла своё место на сцене. В стране Лебедянии вводят новый закон: для получения гражданства каждый должен сдать экзамен по стихосложению.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи