«сVаGA»: развитие компьютерной графики
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
От ASCII до 3D. Говорят, что 80% информации человек получает при помощи зрения. Но в ранние годы видеоигровой индустрии к этому чувству надо было добавлять кое-что еще — фантазию. Не имея достаточных мощностей, разработчикам приходилось довольствоваться несколькими цветами, символьной графикой и интуитивным дизайном. Именно про это расскажет лекция: как от символов и четырех цветов твои любимые игры покорили невозможное — эпоху 3D. Вход за донат. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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