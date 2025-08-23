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Про событие
Да, это реальная свадьба. Уникальная возможность погулять на андерграунд-свадьбе по всем канонам русской традиции при участии таких групп, как: — Сахарный Человек, — Один Манул, — Прятки с тенью, — вагон-столовая А также фееричный скрипичный разогрев от Victoria Violine. Посети свадьбу в формате гига, сформированную из любви к настоящему андерграунд-движу. В программе: выступления легендарных групп, тамада, частушки, каравай, конкурсы, ловля букета, маркет от групп, а так же фешенебельные украшения от t.me/jewerlygrish. Двери: 19:00 Дресс-код: официальный Билеты: 700р/500р с репостом https://vk.com/wall-231774414_2 *Репост данного поста должен быть сделан до 22.08 Оплата на входе.
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