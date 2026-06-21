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Сурья намаскар. 108 кругов

Yoga Space Дмитровка, улица Большая Дмитровка, 34с4

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+

Про событие

Астрологи называют этот день невероятно «заряженным» — и его особенно важно провести с пользой. В этот день Александр Рышков проведёт 108 кругов Сурья Намаскар. Особой подготовки не требуется. Опыт показывает, что эта практика помогает освободиться от многих недугов тела и ума — излишнего беспокойства, апатии, упадка сил — и наконец сдвинуть с места то, что давно хотелось осуществить.

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