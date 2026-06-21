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Про событие
Астрологи называют этот день невероятно «заряженным» — и его особенно важно провести с пользой. В этот день Александр Рышков проведёт 108 кругов Сурья Намаскар. Особой подготовки не требуется. Опыт показывает, что эта практика помогает освободиться от многих недугов тела и ума — излишнего беспокойства, апатии, упадка сил — и наконец сдвинуть с места то, что давно хотелось осуществить.
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