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Вторая вечеринка в поддержку культуры сёрфинга. В программе: 16:00 -17:00 паблик-ток с четырехкратным чемпионом России по серфингу Никитой Авдеевым 17:00 - 20:00 DJ Egor Konakov 17:00 - 21:00 арт-перформанс 17.00-23.00 работа станции по кастомизации футболок 20:00-23.00 DJ Lampa Столы по предварительной брони по номеру телефона.
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