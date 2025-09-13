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Surf-party 2.0

Anchovy’s Club, Колокольников переулок, 3с2

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Вечеринки

Про событие

Вторая вечеринка в поддержку культуры сёрфинга. В программе: 16:00 -17:00 паблик-ток с четырехкратным чемпионом России по серфингу Никитой Авдеевым 17:00 - 20:00 DJ Egor Konakov 17:00 - 21:00 арт-перформанс 17.00-23.00 работа станции по кастомизации футболок 20:00-23.00 DJ Lampa Столы по предварительной брони по номеру телефона.

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