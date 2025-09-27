Super Toys х Диско клуб
Самокатная улица, 4с11
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от 2000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки
Про событие
Вечеринка в честь открытие выставки Super Toys. Масштабную туса с эксклюзивным 3-ёх часовым лайвом Gorilla Zippo и не только. LineUp: Gorilla Zippo (LIVE) Arash & Quasar Wasta Та самая выставка, в честь которой устроили веселье: https://kaverafisha.ru/moscow/events/super-toys-303145
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