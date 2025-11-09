Супер Секси Секонд
улица Ибрагимова, 31к7
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Завершение:
от 100₽ до 300₽
Возраст 18+
Фестивали
Про событие
Можно обменять или продать вещи. Без регистрации, приходи к началу и занимай место, оплата на месте. Вход — 100 рублей, Место — 300 рублей Музыку играют: Игорь Максимильян Falcon Kid P.S. Несколько правил: Вещи не принимают, возьми с собой что-то, на чём разложить вещички, алкоголь не проноси. Бери с собой паспорт.
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