Можно обменять или продать вещи. Без регистрации, приходи к началу и занимай место, оплата на месте. Вход — 100 рублей, Место — 300 рублей Музыку играют: Игорь Максимильян Falcon Kid P.S. Несколько правил: Вещи не принимают, возьми с собой что-то, на чём разложить вещички, алкоголь не проноси. Бери с собой паспорт.