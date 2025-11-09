ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Супер Секси Секонд

Только Сами
улица Ибрагимова, 31к7

Начало:

Завершение:

от 100₽ до 300₽
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

Можно обменять или продать вещи. Без регистрации, приходи к началу и занимай место, оплата на месте. Вход — 100 рублей, Место — 300 рублей Музыку играют: Игорь Максимильян Falcon Kid P.S. Несколько правил: Вещи не принимают, возьми с собой что-то, на чём разложить вещички, алкоголь не проноси. Бери с собой паспорт.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Вдох
Вдох
до

от 3900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста