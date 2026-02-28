Фестиваль электрофолк музыки: место, где архаичные мотивы переплетаются с современным электронным звучанием. Здесь любят открывать новые грани фолка. Лайнап соткан из: сибирского транса от ULTAN KAI битов фолк-рэпа от bllack-santa рёва фолк-панк-металла от группы Кора драйва пси-фолка от IKARUSHKA