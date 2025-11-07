История любви, которая завораживает в любое время года. В меню: вишнёвый крэмбл с мороженым Напитки: какао с б/а вермутом и сиропом пачули/ клубнично-ежевичный глинтвейн В уютной кофейне, с ароматом свежесваренного кофе и домашней выпечки... Любимые фильмы, мягкий свет и неспешная атмосфера, чтобы насладиться кино.