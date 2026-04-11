Фонд «Сугроб» ведёт сбор средств на открытие в Москве центра взаимной помощи, в котором выпускни/цы детских домов и люди из других уязвимых групп смогут получать востребованные навыки и таким образом обеспечить себе достойное настоящее и будущее. В поддержку фонда выступят: ТАЙЙНА Kartrika пишетнежно Шуламис Билет стоит от 700 до 1000 снежинок. Их можно получить за денежный или материальный взнос. Чтобы приобрести снежинки заранее, напиши на не позже 1 ноября. Также они будут доступны на входе. В день мероприятия на входе билеты будут стоить 900 или 1000 снежинок при оплате наличными и переводом.