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Сугроб: концерт в поддержку фонда

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Фонд «Сугроб» ведёт сбор средств на открытие в Москве центра взаимной помощи, в котором выпускни/цы детских домов и люди из других уязвимых групп смогут получать востребованные навыки и таким образом обеспечить себе достойное настоящее и будущее. В поддержку фонда выступят: ТАЙЙНА Kartrika пишетнежно Шуламис Билет стоит от 700 до 1000 снежинок. Их можно получить за денежный или материальный взнос. Чтобы приобрести снежинки заранее, напиши на не позже 1 ноября. Также они будут доступны на входе. В день мероприятия на входе билеты будут стоить 900 или 1000 снежинок при оплате наличными и переводом.

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