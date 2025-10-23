Что такое судьба и как она влияет на жизнь? Является ли всё предопределённым, или у человека есть свобода выбора? Почему порой мир кажется несправедливым? Судьба — это злой рок или благословение богов и ангелов, которые оберегают нас от больших бед? На эти и многие другие вопросы ты найдёшь ответы на лекции. Возможно, истина заключается не в противостоянии судьбы и человека, а в их взаимодействии, которое формирует наше отношение к жизни, помогает стойко переносить испытания и радоваться новым открытиям. Может быть, всё, что приходит в нашу жизнь, — это результат наших мыслей, желаний и действий? На лекции будут обсуждаться: — свобода выбора в жизни человека; — загадочная сила судьбы, которая сопровождает человека от рождения до смерти; — разные взгляды на судьбу в различных традициях; — понятие жизненного Пути и способы пройти его достойно. Лектор: Константин Думчев. Более 20 лет преподаёт в философской школе «Новый Акрополь» курс философии, истории религии и символизма культур. Специализируется на античной философии. Любит читать первоисточники и путешествовать по разным уголкам мира. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.