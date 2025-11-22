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Subspace 4D

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

Начало:

Завершение:

от 2900₽ до 5300₽
Возраст 18+
Спектакли
Вечеринки

Про событие

Иммерсивное рейв-погружение от команды Subspace, объединяющее разные формы электронной культуры. Subspace 4d — расширенный образ музыкальной вселенной, где клубная реальность дополнена смыслом, а глубина и объём возведены в абсолют. Четыре сцены и четыре проекции состояния.

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