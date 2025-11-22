Иммерсивное рейв-погружение от команды Subspace, объединяющее разные формы электронной культуры. Subspace 4d — расширенный образ музыкальной вселенной, где клубная реальность дополнена смыслом, а глубина и объём возведены в абсолют. Четыре сцены и четыре проекции состояния.