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subspace

НПО мелодия, 3-я улица Ямского Поля, 2к5А

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1000₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Необычное

Про событие

В гостях независимое музыкальное сообщество, с 2014 года ответственное за десятки мероприятий — от камерных вечеринок до масштабных рейвов и фестивалей, а также за привозы, чисто, например, вот таких артистов: Dasha Rush, Anthony Linell (Abdulla Rashim), Adam X, Claudio PRC, Dino Sabatini, Edit Select, Fjader, Brando Lupi и многих других. Ивент в двух частях: вечер + ночь. Начнут с паблик-тока на тему «пост-рейв» — Гоша На Дискотеке и Олег Ма обсудят, куда движется и какие новые формы принимает витиеватая культура современного рейва. Следом — гонг-медитация от Павла Маликова и Василия Ференец. С девяти — глубокий и изобретательный лайв Unbroken Dub, после которого все уходят в последовательный плотный грув. Ночной вайб откроет ПОЛЕ, подхватят Wei & RHa. В прайм — участница лейблов Full Panda, Semantica Records, Silent Season, ://about blank — Yuka, недавно вернувшаяся из длительного путешествия по Индии, и топово-неожиданный коллаб Roma Ptashenko & Eye Que — ух, что будет. Утренние Chibisova и Mashera — до последнего гостя.

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