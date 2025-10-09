Встреча из цикла Григория Кротенко «Авангард и традиция». «Весна священная». Скандал. Драка. Триумф. Композитора несли на руках — в последний раз в истории. Балет «Русских сезонов» Дягилева стал влиятельнейшим произведением искусства ХХ века. Стравинский сумел соткать из псевдо-фольклорных мотивов и ритмов главную авангардную партитуру. Композитор впоследствии обращался и к Чайковскому, и к старинной музыке, и к серийной технике, но так и не смог превзойти свой шедевр 1913 года. Как академическая среда Санкт-Петербурга конца 19-го века выпестовала и исторгла в свет авангардиста номер один? Клезмер, джаз, хороводы и прибаутки, альпийский йодль, ренессансная полифония: и это все Стравинский? Собеседник Григория Кротенко — композитор и музыковед Федор Софронов.