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Стравинский и фольклор

Des Esseintes Library, Ленинградский проспект, 17

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Встреча из цикла Григория Кротенко «Авангард и традиция». «Весна священная». Скандал. Драка. Триумф. Композитора несли на руках — в последний раз в истории. Балет «Русских сезонов» Дягилева стал влиятельнейшим произведением искусства ХХ века. Стравинский сумел соткать из псевдо-фольклорных мотивов и ритмов главную авангардную партитуру. Композитор впоследствии обращался и к Чайковскому, и к старинной музыке, и к серийной технике, но так и не смог превзойти свой шедевр 1913 года. Как академическая среда Санкт-Петербурга конца 19-го века выпестовала и исторгла в свет авангардиста номер один? Клезмер, джаз, хороводы и прибаутки, альпийский йодль, ренессансная полифония: и это все Стравинский? Собеседник Григория Кротенко — композитор и музыковед Федор Софронов.

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