Как современные коллекционеры создают ценность из искусства? Практическая лекция с кейсами фонда «Новые Коллекционеры» и топ-собирателей — от поиска талантов до продвижения коллекции в СМИ и музеях. Ты сможешь разобраться на реальных примерах, как российские коллекционеры (Антон Козлов и Наталья Опалева) строят капитал и репутацию через искусство. На лекции ты получишь чёткий алгоритм действий: — Поиск и выбор: как находить перспективных художников и оценивать потенциал работ до их роста в цене. — Инструменты продвижения: публичные выставки, сотрудничество с музеями, работа со СМИ и соцсетями — как это делает фонд «Новые Коллекционеры». — Нетворкинг в арт-среде: как строить доверительные отношения с галереями, кураторами и художниками для доступа к лучшим работам. — Инвестиционная составляющая: какие стратегии повышают финансовую и культурную стоимость коллекции. Для кого подойдёт мероприятие: — Для начинающих коллекционеров, которые хотят систематизировать свой подход к собирательству предметов искусства. — Для инвесторов, рассматривающих искусство как актив. — Для всех, кто хочет понять механизмы работы современного арт-рынка изнутри. В результате ты обретёшь не только вдохновение, но и конкретные инструменты для старта или развития своей коллекции и, следствием этого, превратишь любовь к искусству в осмысленную стратегию. Лектор: Дарья Ярцева — куратор и галерист из Москвы с обширным опытом управления культурными проектами. Программный директор культурного центра BLAR и сооснователь галереи Deep List, сотрудничала с Cultural Creative Agency при посольстве Катар, галереей Сцена/Szena, Issmag Gallery, Lobby Moscow и ЦСИ Винзавод.