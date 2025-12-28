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Страсти по Торчалову

Модерн
Спартаковская пл., 9/1

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 5500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Пронзительная, лирическая трагикомедия о жизни, любви и общечеловеческих ценностях. Герои спектакля — представители разных исторических эпох, каждый с непростой судьбой, ценностями и ориентирами. Они оказываются в неожиданных обстоятельствах, потому что «застряли» между двух миров. Там им предстоит честный разговор с собой, через который герои должны признать собственные ошибки и принять непростые решения. Продолжительность: 1 час 45 минут без антракта.

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