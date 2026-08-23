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Страсти и приличия XIX века: большой разговор об этикете, любви и двойных стандартах

Арт-кафе «Бульваръ», улица Воронцово Поле, 2

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция о двойных стандартах XIX века. О лицемерии, которое позволяло мужчине «нагуляться» до сорока, а юной девушке предписывало молча терпеть. О правилах этикета, запрещавших женщине выражать чувства. И о том, как эти правила до сих пор живут в некоторых из нас: достаточно вспомнить Бри Ван де Камп из «Отчаянных домохозяек». О чём поговорят: – Лживость общества и брак без выхода. Развод в XIX веке был почти невозможен. – «Нагуляться» до сорока. Почему считалось нормальным, когда зрелый мужчина берёт в жёны юную девушку, а разница в возрасте меньше 6–8 лет воспринималась как «неудачная партия»? И какую роль в этом играли матери невест? – Этикет, который запрещал чувства. Главное правило хорошего тона для девушки: не показывать эмоций. Не выражать радость слишком бурно, не плакать на людях, не признаваться в любви первой. Этот запрет передавался из поколения в поколение и дожил до XX века. Помните Бри Ван де Камп из «Отчаянных домохозяек»? Она — идеальный образец леди, воспитанной по канонам XIX столетия. – Обязанности мужчины и женщины. Что требовалось от девушки на выданье? Что должен был делать мужчина, чтобы считаться достойным? И почему «правила игры» были настолько разными? Это будет не лекция в академическом смысле, а именно разговор с историями, примерами из литературы и кино, с твоими вопросами и, конечно, с напитками и угощениями.

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